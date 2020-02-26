Lyon - Juventus maçının ilk 11'leri belli oldu

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon'a konuk oluyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Parc Olympique Lyonnais'da oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapacak. Karşılaşmada VAR hakemi Juan Manuera, AVAR ise Ricardo De Burgos.

İlk 11'ler

Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marcal, Dubois, Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet, Dembele, Toko-Ekambi

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala