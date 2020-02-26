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- maçının ilk 11'leri belli oldu

son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi , İtalyan devi 'u konuk ediyor. Cristiano Ronaldolu Juventus avantajlı bir skorla evine dönmek isterken Lyon ise Juventus karşısında Avrupa kupalarında ilk galibiyetini almak istiyor. TSİ 23.00'te başlayacak müsabakanın ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 21:52 ABONE OL
Lyon - Juventus maçının ilk 11'leri belli oldu

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon'a konuk oluyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Parc Olympique Lyonnais'da oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapacak. Karşılaşmada VAR hakemi Juan Manuera, AVAR ise Ricardo De Burgos.

İlk 11'ler

Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marcal, Dubois, Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet, Dembele, Toko-Ekambi

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala

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Lyon - Juventus maçının ilk 11'leri belli oldu
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