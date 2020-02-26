Okan Buruk: Bütün Türk futbolseverleri bu maça davet etmek istiyorum

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 3-1 mağlup oldukları ilk maçın rövanşında yarın Sporting'i Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk edecek olan Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Okan Buruk, takımın savunma oyuncusu Christian Ponck ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ülke puanının önemine vurgu yapan Buruk, Galatasaray ile kazandığı UEFA Kupası'nın hatırlatılması üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları:

"Ülke puanı açısından çok önemli. Bunu hep önemsedik. Burada olma sebeplerimizden biri de bunu fazlasıyla önemsememizden kaynaklanıyor aynı zamanda. Hafta arası da söylemiştim. Bütün Türk futbolseverleri bu maça davet etmek istiyorum. Gelip bizi desteklesinler. Sadece Başakşehir için değil, ülke için de çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Seyircimizin desteğini bekliyoruz."

"Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Sonuç ne olur ne olmaz bakacağız. Crivelli önemli bir oyuncu, gol yükü çekiyor. Hazır olan ve bekleyen oyuncularımız var onun yerine de. Takımıma, oyuncularıma güveniyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar."

"Üst üste maç oynamak ve Avrupa'da oynamak güzel. Bu tarihte Avrupa'da mücadele eden bir takımımız var, bunun değerini biliyoruz. İlk maçın skor dezavantajını da biliyoruz. Attığımız gol bizi yarına diri tutan gelişme oldu."

"Avrupa'da kupa kazanmak bir Türk takımı için mucizeydi. Galatasaray'da biz bunu başardık. Futbolcu olarak bunun içinde olmak mutluluk verici. Şimdi tek Türk takımı olarak kupadayız. Hoca olarak bu konumda olmak gurur verici."