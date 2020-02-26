Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Şampiyonlar Ligi'nde bu sene favoriler arasında Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Bayern Münih, Manchester City, PSG ve Juventus yer alıyor. Bu favori takımlardan ikisi bu akşam Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşıyor. İki takım arasındaki mücadele aynı zamanda Zinedine Zidane ile Pep Guardiola arasındaki rekabeti de temsil edecek. Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda saat kaçta? Tüm bu soruların cevaplarını, iki takımdaki sakat ve cezalı oyuncular raporunu, mücadelenin hakem kadrosunu ve muhtemel ilk 11'leri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

Mücadaleye Santiago Barnabeu Stadyum'u ev sahipliği yapacak. Karşılaşma bu gece saat 23:00'te başlayacak. Mücadale beIN SPORTS1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

REAL MADRİD

COURTOİS, CARVAJAL, VARANE, RAMOS, MARCELO, CASEMİRO, KROOS, MODRİC, JOVİC, ISCO, BENZEMA

MANCHESTER CİTY

EDERSON, WALKER, OTAMENDİ, LAPORTE, ZİNCHENKO, RODRİ, İLKAY, DE BRUYNE, STERLİNG, BERNARDO SİLVA, AGUERO