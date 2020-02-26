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maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Futbolseverler nefesini tuttu devler ligindeki erken finali bekliyor! Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı ile Avrupa kupalarından men edilmenin şokunu yaşan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. saat kaçta başlayacak? Bu soruda şu sıralar en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir tarafta Karim Benzema, Jovic, Luka Modric, Sergio Ramos ve Toni Kross... Bir tarafta ise Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan ve Raheem Sterling! İki takımın muhtemel ilk 11'leri ve maç hakkındaki son detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 26.2.2020 17:46 ABONE OL
Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Şampiyonlar Ligi'nde bu sene favoriler arasında Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Bayern Münih, Manchester City, PSG ve Juventus yer alıyor. Bu favori takımlardan ikisi bu akşam Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşıyor. İki takım arasındaki mücadele aynı zamanda Zinedine Zidane ile Pep Guardiola arasındaki rekabeti de temsil edecek. Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda saat kaçta? Tüm bu soruların cevaplarını, iki takımdaki sakat ve cezalı oyuncular raporunu, mücadelenin hakem kadrosunu ve muhtemel ilk 11'leri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

Mücadaleye Santiago Barnabeu Stadyum'u ev sahipliği yapacak. Karşılaşma bu gece saat 23:00'te başlayacak. Mücadale beIN SPORTS1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

REAL MADRİD

COURTOİS, CARVAJAL, VARANE, RAMOS, MARCELO, CASEMİRO, KROOS, MODRİC, JOVİC, ISCO, BENZEMA

MANCHESTER CİTY

EDERSON, WALKER, OTAMENDİ, LAPORTE, ZİNCHENKO, RODRİ, İLKAY, DE BRUYNE, STERLİNG, BERNARDO SİLVA, AGUERO

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