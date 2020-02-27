İşte Yanal'ın takımda kalma nedeni! 'Canlı kalkan'

Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Galatasaray karşısında alınan ağır yenilgi sonrası yolların ayrılması beklenen Ersun Yanal'la 'devam' kararı büyük şaşkınlık yaratmıştı. Zirve yarışında alınan yara ve ezeli rakibine 21 yıl aranın ardından kaybedilen serinin ardından taraftarlar da Ersun Yanal'a istifa tezahüratlarıyla tepki göstermişti. Başkan Ali Koç'un yaptığı sürpriz hamlenin perde arkasında iki neden bulunduğu öğrenildi. İşte Takvim'in haberine göre o iki neden...

YÖNETİM ZAMAN KAZANACAK

Koç yeni bir hoca gelmesi ve kötü gidişin sürmesi halinde eleştiri oklarının tamamının kendisine yöneleceğini düşünüyor. Bu nedenle Yanal görevde kalacak. Kötü gidiş sürerse yeni hoca değişikliğine gidilecek. Böylece yönetim zaman kazanacak.

BEKLEME MODUNA GEÇİLDİ

Ali Koç'un ayrıca kupadaki Trabzonspor maçları ve ligdeki zorlu deplasmanlarda yeni gelecek hocanın yıpranma ihtimaline karşın operasyonu şimdilik yapmadığı da belirtiliyor. Böylece görevde kalan Ersun Yanal adeta 'canlı kalkan' olarak kullanılacak... Ancak ilerleyen maçlarda mağlubiyet serisi devam ederse yönetimin yeni planını devreye sokacak.