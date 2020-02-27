Osman Özköylü: "Ne kazanabiliyoruz, ne kaybediyoruz"

Osman Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaya çok ihtiyaçları olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Kazanmayı çok istediğimiz ve çok ihtiyacımız olan bir maçtı. Oyunculara İstanbulspor maçından sonra yaptığımız ilk çalışmalarda özellikle söylediğim şey ilk 20 dakikalık sürecin maçın kazanılacak en önemli bölümü olduğuydu. Burada iyi başlamak, diriyken güçlüyken önde yapacağımız baskı, önde tutacağımız top, oluşturacağımız pozisyonlar, atacağımız bir gol, öne geçmek bizim açımızdan maçın seyrini daha iyi hale getirebilirdi. Bunu çok konuştuk, çok istedik ama sanki tam tersi oldu."

Kötü başlangıç yaptıklarını anlatan Özköylü, "Bu bizi maç içerisinde daha da sıkıntıya soktu. Geriye düştük. Sonrasında toparlamaya çalıştık. İlk yarı çok istediğimiz gibi olmadı. Ama yine de birkaç pozisyonumuz vardı. İkinci yarı oyuncu değişikliğinden sonra daha iyi oynamaya başladık. Daha fazla hücum yaptık, daha fazla pozisyon üretmeye başladık, rakip kalede daha fazla yer aldık." ifadelerini kullandı.

Özköylü, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un deplasmanda oynadığı Ümraniyespor ve Giresunspor maçlarından galibiyetle döndüğünü aktararak, "Özellikle deplasman ve kontratak futbolunu çok iyi oynayabilen, önde çok etkili oyuncuları olan bir takım. Öyle olunca arkada zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Golü attık. İkinci gol için fırsatlar bulduk ama maalesef ikinciyi atamadık. Enteresan bir şekilde beraberlik serisi devam ediyor. Ne kazanabiliyoruz, ne kaybediyoruz. Ortada hep böyle sıkıntı çekerek devam ediyoruz. İnancımızı kaybetmememiz lazım. İnşallah bundan sonraki süreç beklediğimizden daha da iyi olur. İstediğimiz galibiyetleri ve sonuçları alabiliriz." diye konuştu.