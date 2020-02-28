Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 24. haftası Alanya'da açılıyor. Erol Bulut yönetiminde zirve mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor ile Sergen Yalçın liderliğinde üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alırken 37 puan topladı ve yedinci sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 11 galibiyet 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 39 puan aldı ve beşinci durumda.

Trabzonspor mücadelesi öncesi rahatsızlanan ve derbide forma giyemeyen Ljajic, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda oynayabilecek. Siyah-beyazlı takımda Burak Yılmaz, Atiba, Caner Erkin, N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd sarı kart sınırında.

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

*Alanyaspor'un şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında mağlup edemediği üç rakibinden biri Beşiktaş (Galatasaray ve Gaziantep FK ile birlikte).

*Alanyaspor ile oynadığı yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Beşiktaş (toplam 15 gol), tek puan kaybını gol atamadığı tek karşılaşmada yaşadı (0-0).

*Süper Lig'de iki haftadır gol atamayan Alanyaspor, bu sezon yaşadığı en az iki maçlık iki gol hasretini de beşer gollü galibiyetlerle sonlandırdı (5-0 vs Ankaragücü & 5-1 vs Denizlispor).

*Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın sadece üçünü kazanan Beşiktaş (1B 5M), daha önceki sekiz karşılaşmada yenilgi yüzü görmemişti (7G 1B).

*Sezonun ikinci yarısında en fazla net gol pozisyonuna giren (25) ve en yüksek gol beklentisi yakalayan (14.28 xG) takım Alanyaspor.

*Bu sezon Süper Lig'de duran top organizasyonlarından en fazla gol bulan takım Beşiktaş (16). Alanyaspor ise ortayla en fazla gol atan ekip konumunda (12).

*Süper Lig kariyerinde 32 golü bulunan Papiss Cisse, Alanyaspor formasıyla lig tarihinde en fazla gol atan oyuncu olan Vagner Love'ı (33) yakalamak için sahaya çıkıyor.

*Burak Yılmaz, Alanyaspor'a karşı sahaya çıktığı dört Süper Lig maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

*Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son dört golün ikisi Kevin-Prince Boateng'den geldi ancak Ganalı oyuncu, bu iki golü de iç saha kaydetti.

*Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının dördünü kaybeden Erol Bulut, tek puanını ilk karşılaşmada aldı (Yeni Malatyaspor 0-0 Beşiktaş).