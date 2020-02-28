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'ya geldi; taraftarlar Yanal'a destek verdi

'nin yarın Fraport oynayacağı maçı için geldiği Havalimanı'nda taraftarlar, 'a, "Ersun hoca güveniyoruz sana" diye seslendi. Futbolcular da forma imzalayıp, taraftarla fotoğraf çektirdi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 28.2.2020 18:38 ABONE OL
Fenerbahçe Antalya'ya geldi; taraftarlar Yanal'a destek verdi

Fenerbahçe'nin yarın Fraport TAV Antalyaspor oynayacağı maçı için geldiği Antalya Havalimanı'nda taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal'a, "Ersun hoca güveniyoruz sana" diye seslendi. Futbolcular da forma imzalayıp, taraftarla fotoğraf çektirdi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi. Sarı lacivertli kafilenin havalimanından çıkışı sırasında polis yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Sarı lacivertli takımı karşılamaya gelen az sayıda taraftar, futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Futbolcular takım otobüsüne binerken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarla fotoğraf çektirip, forma imzaladı.

Teknik direktör Ersun Yanal takım otobüsüne ilerlerken taraftarlar, "Ersun hoca güveniyoruz sana" diye seslendi. Fenerbahçe takımını karşılayan otobüs daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti.

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Fenerbahçe Antalya'ya geldi; taraftarlar Yanal'a destek verdi
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