Aslantepe’ye bilet bulunmuyor

Galatasaray'da artık camia şampiyonluğa kenetlendi... Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Ülker Stadı'nda alınan tarihi galibiyetin ardından 20 yıllık hasret biterken sarı-kırmızılı taraftarlar da maçın ardından soluğu Florya'da alarak takımla birlikte galibiyeti kutladı. Ancak asıl kutlama bu hafta Türk Telekom Stadı'nda olacak! Sarı-kırmızılı taraftarlar Gençlerbirliği ile yarın oynanacak mücadelenin biletlerini tamamen tüketti. Sezon başında satılan 40 bin kombine sonrasında bu hafta satışa çıkan biletler de tükenirken Başkent ekibi karşısında 23. şampiyonluk için herkes birleşecek. Tribünde 50 bine yakın taraftar olması bekleniyor. Öte yandan aynı hafta içinde Fenerbahçe'yi yine evinde devirip yenilgi serisini bitiren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı da Aslantepe'de maçı takip edecek.



Yönetim yarın taraftarın desteği ile galip gelmek isterken diğer yandan da kasasını doldurmayı hedefliyor. Derbi sonrasında taraftarların GS Store'lara akın etmesinin ardından stattaki mağazada da rekor satış bekleniyor.



Sarı-kırmızılılar bu sezon seyirci ortalamasında Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı. Geçen sezon bu alanda zirvede yer alan Galatasaray bu sezon ise 34 bin 604 taraftar ile ikinci sırada kaldı.



CENGİZ: HİÇ CEZA VERMESEYDİNİZ!

PFDK'nın Fenerbahçe maçı sonrası verdiği cezalar, Galatasaray'ı memnun etmedi. Direkt kırmızı kart gören Deniz Türüç'e bir maç ceza verilmesine tepki gösteren Başkan Mustafa Cengiz, "Şahsen çok üzüldüm. Rakibimizin bir futbolcusunu (Deniz Türüç) onlarca insan tutamadı, zapt edemedi! Ona bir, teknik direktörlerine 1 maç ceza verilmiş... Çok şaşırdık. Bizim futbolcumuzun (Feghouli) hafif bir yüz tutma hareketine üç maç ceza verildiğini görmüştük. Rakibimize ceza verilsin modunda değiliz ama hakkaniyetli ve adaletli olunsun'' dedi. Cezaların caydırıcı olmazsa bir anlam taşımayacağını belirten Cengiz, "Keşke hiç vermeselerdi! Cezanın temelinde caydırıcılık vardır. Cezanız bunu içermiyorsa hiç vermeyin" diye ekledi.



KADIKÖY'DE KAZANDIYSA %80 ŞAMPİYON!

1982'de tekrar hizmete açılan Şükrü Saracoğlu Stadı'nda (Ülker Stadı) Galatasaray, Fenerbahçe'yi ligde 6. kez yendi. Sarı-kırmızılılar, daha önce Kadıköy'de derbi galibiyeti gördüğü 5 sezonun 4'ünde şampiyon oldu. 1986-87, 1987-88, 1992-93 ve 1999- 2000'de deplasmanda F.Bahçe'yi yenip sezon sonu ipi göğüsleyen Galatasaray'ın Kadıköy'de kazandığı zaman şampiyonluk ihtimali %80. Aslan sadece 1983-84'te Saracoğlu Stadı'nda derbi zaferi elde etmesine rağmen mutlu sona ulaşamadı.



10'UN GİBİSİ YOK!

Salı günü 30 yaşına basan ve ''En büyük hediye Fenerbahçe galibiyeti oldu'' diyen Belhanda, 3 sezonluk Galatasaray kariyerinde hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedi. Faslı yıldızdan önce 10 numarayı giyen Sneijder, Melo, Arda, Lincoln ve Hagi Kadıköy'den boynu bükük ayrılmıştı. Fenerbahçe derbilerinde 2 kırmızı kart görmesine rağmen 5 beraberlik- 1 galibiyet istatistiğine sahip Belhanda, Ülker Stadı'nı terk ederken ''Ağlama'' işaretiyle göndermede bulundu.

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