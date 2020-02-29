Büyük bir milletiz bunun altından kalkarız

KASAPOĞLU'NDAN

Suriye'nin İdlib bölgesinde önceki akşam rejim unsurları tarafından33 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgilimesajlar göndererek saldırıyı lanetledi.Türkiye Futbol Federasyonu,ifadelerini kullanırken,TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Türkmilleti büyük bir millet, biz bunun altındankalkarız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın,açıklamasını yaptı. Tüm Süper Lig kulüpleride başsağlığı mesajları yayınladı.Spor federasyonlarının yanı sıra F.Bahçeli futbolcular, G.Saray'dan Emre Akbaba, Feghouli, Lemina; TrabzonsporluJuventus'tanve Leicester City'denLille'den, Crystal Palace'tanArsenal'denbaşsağlığı dileklerinde bulundu. Eski F.Bahçeli Alex de Souza,mesajını paylaştı.Şehit askerler anısına, bu hafta oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre,oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek. Ayrıca Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar,pankartıyla sahaya çıkacak.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehit düşen askerler için taziyede bulundu. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan mesajda Kasapoğlu, "Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimiz'e rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, İdlib'de 33 askerin şehit düştüğü saldırı nedeniyle 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Sarıkamış Rallisi'nin iptal edildiğini duyurdu...