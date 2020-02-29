Büyük bir milletiz bunun altından kalkarız

Suriye'nin İdlib bölgesinde önceki akşam rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan ve yaralanan Mehmetçikler için spor camiası taziye ve geçmiş olsun mesajları yayınladı.
33 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili federasyonlar, spor kulüpleri ve sporcular sosyal medya hesaplarından
mesajlar göndererek saldırıyı lanetledi.
TÜM TÜRKİYE'DEN DESTEK MESAJI YAĞDI
Türkiye Futbol Federasyonu, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz"
ifadelerini kullanırken,
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Türk
milleti büyük bir millet, biz bunun altından
kalkarız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, Allah hepimize sabırlar versin, başımız sağ olsun"
açıklamasını yaptı. Tüm Süper Lig kulüpleri
de başsağlığı mesajları yayınladı.
ALEX DE SOUZA: BAŞIN SAĞ OLSUN TÜRKİYE
Spor federasyonlarının yanı sıra F.Bahçeli futbolcular Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım
, G.Saray'dan Emre Akbaba, Feghouli, Lemina; Trabzonsporlu Uğurcan Çakır;
Juventus'tan Merih Demiral
ve Leicester City'den Çağlar Söyüncü,
Lille'den Yusuf Yazıcı
, Crystal Palace'tan Cenk Tosun,
Arsenal'den Mesut Özil
başsağlığı dileklerinde bulundu. Eski F.Bahçeli Alex de Souza, "Hayatını kaybeden Türk askerleri için üzgünüm. Başın sağ olsun Türkiye"
mesajını paylaştı.
ŞEHİTLERİN ANISINA SAYGI DURUŞU SAYGI DURUŞU
Şehit askerler anısına, bu hafta oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde
oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek. Ayrıca Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar, "Milletimizin başı sağ olsun"
pankartıyla sahaya çıkacak.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehit düşen askerler için taziyede bulundu. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan mesajda Kasapoğlu, "Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimiz'e rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
RALLİ İPTAL EDİLDİ
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, İdlib'de 33 askerin şehit düştüğü saldırı nedeniyle 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Sarıkamış Rallisi'nin iptal edildiğini duyurdu...