Derin nefes aldık

VİSCA

BUGÜN NELER OLDU

Önümüzdeki sezon şampiyon olan takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan gitmesi için ülke puanı sıralamasında 11. basamakta yerini koruması gereken Türkiye, Başakşehir'in turlamasıyla nefes aldı.12. sırada yer alan Avusturya ile de puan farkının azalmasının önüne geçmiş olduk.Avusturya ekibi LASK ve Salzburg aldığı puanlarla ülkesinin puanını 32.325'ten 32.925'e yükseltti. Başakşehir ise Türkiye'nin puanını 32.800'denTürkiye 0.400, Avusturya ise 0.600 puanlık artış yaşadı. Ukrayna ise Shakhtar'ın Benfica ile berabere kalması sonrası ülke puanını 33.900'den 34.100'e yükseltti.Sporting karşısında 90+1. dakikada attığı golle karşılaşmayı uzatmalara götüren, 119. dakikada da penaltı golüyle Başakşehir'e turu getiren Edin Visca, Avrupa sahnesindeki gol sayısını 12'ye çıkardı. Bu kulvarda 2 de asisti bulunan Boşnak oyuncu, takımının Avrupa'daki en skorer ismi oldu.Başakşehir bu sezon bonus olmadan sadece saha içi performansla 9 puanı Türkiye'nin hanesine yazdırdı.