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1 - 2 (MAÇ SONUCU)

, 'in 25. haftasında deplasmanda 'u Erhan Çelenk ve Onur Ayık'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 38'e yükseltti. Ligde son sırada bulunan Eskişehirspor ise bu sonuçla 16 puanda kaldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 29.2.2020 18:42 ABONE OL
Eskişehirspor 1 - 2 Akhisarspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 yendi.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Kemal Mavi

Eskişehirspor: Melih Ağa, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 80 Onur Bayramoğlu), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Metehan Altunbaş), Kıvanç Karakaş, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Bedirhan Altunbaş), Cemali Sertel

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Arslan Kuru, Tolga Ünlü, Cocalic, Vrsajevic, Rotman, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Cikalleshi (Dk. 58 Bertuğ Bayar), Eray Ataseven (Dk. 58 Aykut Çeviker), Onur Ayık (Dk. 76 Ergin Keleş)

Goller: Dk. 19 Erhan Çelenk, Dk. 39 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 78 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 İbrahim Halil Öner, Dk. 71 Mevlüt Çelik, Dk. 90 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Dk. 70 Rotman, Dk. 78 Vrsajevic (Akhisarspor)

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Eskişehirspor 1 - 2 Akhisarspor (MAÇ SONUCU)
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