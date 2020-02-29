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'ın performansı 'a yetmedi!

'nın 24. hafta mücadelesinde sahasında 'i konuk etti. Merkur Spiel-Arena'da nefes kesen maç 3-3 sona ererken, Düsseldorf formasıyla 2 gol atan karşılaşmaya damga vurdu. Bu sonucun ardından Hertha Berlin puanını 27'ye, Fortuna Düsseldorf ise 21'e çıkardı.

Giriş Tarihi: 29.2.2020 00:37 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 12:56 ABONE OL
Kenan Karaman'ın performansı Fortuna Düsseldorf'a yetmedi!

Almanya Bundesliga'nın 24. haftası müthiş bir maça sahne oldu. Gol düellosu şeklinde geçen Fortuna Düsseldorf-Hertha Berlin mücadelesinden kazanan çıkmadı.

6 golün atıldığı müsabakanın ilk yarısı Fortuna Düsseldorf'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Milli futbolcu Kenan Karaman 2 gol atarken, diğer skor ise Thommy'den geldi.

Maçın ikinci yarısında ise Hertha Berlin'in dönüşü vardı. Thommy'nin kendi kalesine attığı golle umutlanan Berlin'de, önce Cunha ardından Piatek fileleri havalandırarak karşılaşmaya denge getirdi.

Fortuna Düsseldorf ile Hertha Berlin'in gol düelleso 3-3 sona erdi. Düsseldorf 21, Berlin ise 27 puana ulaştı.

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Kenan Karaman'ın performansı Fortuna Düsseldorf'a yetmedi!
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