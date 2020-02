Fuat Çapa: "Ümit ediyorum ligin sonu bizim için güzel olacak"

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Yaşanılan acılardan dolayı şehitleri anmadan geçmenin mümkün olmadığını söyleyen Çapa, "Ülke olarak çok üzücü bir hafta yaşadık. Bir üzüntü yaşarken başka bir üzüntü daha duyunca tamamen demoralize olduk. Geçtiğimiz hafta Nursal Bilgin'i karşılaşma esnasında kaybetmiştik. Akabinde şehitlerimizi duyunca çok moralli olduğumuzu söyleyemem. Sadece biz değil, bütün Türkiye bu acıyı, üzüntüyü yaşadı" diye konuştu.



Karşılaşma hakkında da konuşan Fuat Çapa, "Son 10 haftaya giriyoruz artık. Şampiyonluğa oynayan takımlar, ligde kalma mücadelesi veren takımlar belki de son yıllarda birbirine bu kadar yakın değildi. Bu açıdan ligin belki bu kadar heyecanlı olduğu süreç çok az yaşanmıştır. Konyaspor belirli oyun felsefesi olan takım. Bunu Aykut hoca ile birlikte uyguladılar. Türkiye'de biliyorsunuz her şey sonuca bağlı olduğu için almış olduğumuz sonuç iyi oynayıp, oynamadığınızı belirliyor. Oysa sistem çok fazla ön planda tutulmuyor. Günümüz futboluna bakıldığı zaman Şampiyonlar Ligi'nde bile belirli bir oyun anlayışı ve felsefesi ile oynuyor. Blokları kısa tutmaya çalışıyor. Böyle bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Özellikle savunma kısmını çok iyi yapan, kompakt halde ve aynı zamanda geçişleri, 3. bölgelerde Ali'ye atılan pasları, koşuları yapabilen oyuncu grubuna sahipler" şeklinde konuştu.



"OYUN FELSEFEMİZ PUAN ÜZERİNEYDİ"

Kendilerinin devre arasında tamamen yenilenmiş bir takım olduğunun altını çizen Çapa, "Her geçen gün öz güven aşılanması gereken bir takım. Bugün oyun felsefemiz öncelikle puan ve gelebilirsek galip gelmekti. Bunu yapabilmek için geçişleri bekledik. Rakibi daha çok ikinci bölgede karşılayıp, orada kazanmış topları çabuk bir şekilde çıkarak pozisyon üretmekti. Diğer bir ikinci planımız ise duran toplardı. Çünkü hava hakimiyeti olan çok fazla sayıda oyuncumuz vardı. Bu şekilde maç sayısını beklemiştik. Birincisine ulaştık. Gol yemedik çünkü ligin en çok gol yiyen takımlardan birisiydik, biliyorsunuz. İkincisi ise istemiş olduğumuz o geçişlerde tam olarak yapamadık. Onun üzerine biraz daha çalışmamız gerekiyor. Ben bugün oyuncularımızın sahada birlikte hareket etmelerinden dolayı memnunum" ifadelerini kullandı.



Her geçen hafta ligin sonuna daha çok yaklaştıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Biz bu şekilde devam etmiş olursak, bu birlikteliği sağlarsak, saha içindeki gelişimimizi iyi bir şekilde devam ettirecek olursak ümit ediyorum ki ligin sonu bizim için güzel olacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU