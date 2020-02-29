Konyaspor - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'un konuğu Kasımpaşa. Ligde kalma açısında son derece kritik olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.

Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor 23 maç sonunda 21 puan topladı ve 15. sırada kendine yer buldu. Fuat Çapa'nın öğrencileri ise 19 puan alarak sondan bir basamak yukarıda. Konyaspor evinde 3 puana ulaşarak biraz nefes almak isterken, Kasımpaşa'nın amacı kazanarak ateş hattından çıkmak.

CANLI ANLATIM





İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Mak, Ömer Ali.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Hadadi, Tirpan, Quaresma, Aytaç, Hajradinovic, Koita, Thiam.

KONYASPOR-KASIMPAŞA MAÇINDAN NOTLAR

*Kasımpaşa'yı konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Konyaspor'un başka bir rakibine karşı devam eden daha uzun bir serisi yok.

*Konyaspor ile deplasmanda oynadığı sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kasımpaşa (1B 6M), tek galibyetini Ağustos 2013'te aldı.

*Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçında galibiyet alamayan Konyaspor (3B 5M), bu karşılaşmalarda sadece iki gol atabildi.

*Son 14 Süper Lig maçından sekiz puan çıkaran Kasımpaşa (2G 2B 10M), daha önceki beş karşılaşmada 10 puan toplamıştı (3G 1B 1M).

*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda iç sahada en az galibiyet alan (1) ve gol sevinci yaşayan (6) takım Konyaspor.

*Kasımpaşa ise Kayserispor'un (37) ardından deplasmanda en fazla gol yiyen ekip konumunda (27).

*Konyaspor forması giyen Ömer Ali Şahiner'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı maçlar Kasımpaşa'ya karşı (4 gol & 1 asist).

*Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği son iki Süper Lig maçında birer gol atan Ömer Ali Şahiner, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

*Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı ilk sekiz golün beşine doğrudan katkı sağlayan Mame Thiam (4 gol & 1 asist), daha sonraki 23 golün sadece ikisine katkı verebildi (2 gol).

*Bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Haris Hajradinovic (3 gol & 5 asist), ikinci yarıdaki ilk gol katkısını son karşılaşmada yapabildi (1 gol vs Denizlispor).

*Kasımpaşa'yı çalıştıran Fuat Çapa, Süper Lig kariyerinde Konyaspor'u henüz mağlup edemedi (2B 1M).