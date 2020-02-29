Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta'nın Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

PFDK'nın Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra verdiği cezaların hakkaniyetli olmadığını vurgulayan Cengiz, isyan etti.

TRT Spor'a konuşan Mustafa Cengiz, "TFF cezaları açıkladı. Şahsen çok üzüldüm. Tüm Türkiye gördü. Rakibimizin bir futbolcusunu onlarca insan tutamadı. Ona bir maç ceza, teknik direktörlerine 1 maç ceza verilmiş... Çok şaşırdık. Bizim futbolcumuzun hafif bir yüz tutma hareketine üç maç ceza verildiğini gördük. Rakibimize ceza verilsin modunda değiliz ama hakkaniyetli ve adaletli olunsun. 230 bin TL rakip takıma, 150 bin TL'ye yakın bir para cezası da bize verilmiş. Güvenli çizgi nedir tam olarak belirtilmiyor, Kasımpaşa maçında çizgiyi ihlal ettik diye, yayıncı kuruluştan başka yere röportaj verdik diye kulübümüze 150 bin TL ceza verildi. Böyle bir çifte standart olur mu? Bu durumu şaşkınlıkla ve ciddi bir öfke ile karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Verilen cezaların yetersiz olduğunu dile getiren sarı-kırmızılı ekibin başkanı, "Keşke bu cezaları hiç vermeselerdi. Bu kadar anlamsız olmamalı cezalar. Ceza caydırıcı olmalı. Cezanın temelinde caydırıcılık vardır. Cezanız bunu içermiyorsa hiç vermeyin" şeklinde konuştu.