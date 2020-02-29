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o isimle buzları eritti! Maç sonunda yanına gitti...

'in 24. haftasında , deplasmanda 'u 2-1'lik skorla geçti. Beşiktaş , Alanyaspor maçının bitiş düdüğüyle o ismin yanına gidip buzları eritti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.2.2020 10:52 ABONE OL
Sergen Yalçın o isimle buzları eritti! Maç sonunda yanına gitti...

Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın bitmesinin ardından ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Sezonun ilk yarısında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 10. haftada Kasımpaşa ile oynadıkları mücadelede, hakem Halis Özkahya ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kart görmüştü. PFDK ise deneyimli teknik adama 4 maç men cezası vermiş, daha sonra bu ceza 3'e indirilmişti.

Alanyaspor-Beşiktaş maçını yöneten hakem Halil Özkahya'ydı. Sergen Yalçın karşılaşmanın bitmesiyle birlikte hakemlerin yanına giderek Özkahya'yı tebrik etti. İkili arasındaki gerginlik de böylece sonlanmış oldu.

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Sergen Yalçın o isimle buzları eritti! Maç sonunda yanına gitti...
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