Trabzonspor, İdlib şehitlerini unutmadı

Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde bordo-mavili takımın futbolcuları alkışlanacak bir harekete imza attı.

Geçtiğimiz günlerde hain bir saldırı sonucu İdlib'de şehit düşen 36 askerimiz unutulmadı. Tüm Türkiye'nin bir olduğu bu zor günlerde Trabzonsporlu futbolcular da askerlerimize destek oldu.

Bordo-mavili futbolcular, ısınmaya üzerinde Türk bayrağı olan siyah tişörtlerle çıktı. Trabzonsporlu futbolcuların ısınma esnasında çekilmiş fotoğrafları, Karadeniz ekibinin Twitter hesabından paylaşıldı.