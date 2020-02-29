Trabzonspor - Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'in 24. haftası zorlu bir mücadeleye sahne oluyor. Şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Karadeniz derbisi olarak adlandırılan maç öncesi Trabzonspor çıktığı 22 maçta topladığı 45 puanla ikinci, Çaykur Rizespor ise 24 puanla 14. sırada yer alıyor. Öte yandan iki takımın da 1'er maçı eksik. Hüseyin Çimşir'in öğrencileri geçen hafta Beşiktaş deplasmanında bırakılan 2 puanın telafisini yapmak için sahaya çıkıyor.

CANLI ANLATIM





İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth.



Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Boldrin, A. Umar, M. Skoda, Dıomande, Melnjak, Moroziuk, I. Fernandes, O. Kağan Güçtekin, M. Sasse.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN NOTLAR

*Rizespor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor (1B), bu süreçte rakip filelere 18 gol gönderdi.

*Trabzonspor deplasmanına konuk olduğu son altı Süper Lig maçından sadece bir puan alan Rizespor (1B 5M), rakibini Ekim 2006'dan bu yana dış sahada mağlup edemiyor.

*Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını kazanan Trabzonspor (1B), tek puan kaybını son karşılaşmada Beşiktaş deplasmanında yaşadı.

*Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmanda dört puan toplayan Rizespor (1G 1B 1M), daha önceki beş dış saha karşılaşmasını kaybetmişti.

*Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor (16 puan). Rizespor ise skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalardan puan çıkaramayan tek ekip konumunda (12M).

*2019/20 Süper Lig maçının ilk yarılarında (25) ve ilk 15 dakikalarında (9) en fazla gol atan takım Trabzonspor.

Trabzonspor bu sezon Alexander Sörloth'un gol attığı 15 Süper Lig maçında yenilgi almadı (10G 5B).

*Son iki lig maçında birer asist yapan Badou Ndiaye, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

*Rizespor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçü Milan Skoda'dan gelirken; Çek oyuncu, bu üç golü de iç sahada kaydetti.

*Teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden İsmail Kartal (1G 3B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı.