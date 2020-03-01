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Moldova'da yılın seçildi

Moldova A , Moldova’da yılın 'en'lerinin seçildiği ankette yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 1.3.2020 15:37 ABONE OL
Engin Fırat Moldova'da yılın teknik direktörü seçildi

Moldova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Moldova'da yılın 'en'lerinin seçildiği ankette yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Moldova A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Engin Fırat, önemli bir ödülün sahibi oldu. Moldova'da spordan siyasete, magazinden sağlığa kadar alanlarında en iyi olan isimlerin belirlendiği ankette başarılı teknik adam Engin Fırat da 'yılın teknik direktörü' seçildi. Moldova Başbakanı Maia Sandu ve birçok devlet adamının da katıldığı törende Fırat, ödülünü aldıktan sonra bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

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Engin Fırat Moldova'da yılın teknik direktörü seçildi
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