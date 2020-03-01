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, locada isyan etti

derbisinde gördüğü için 1 maç men cezası alan , sarı-lacivertli ekibin deplasmanındaki zorlu mücadelesinde kulübede yer alamadı. Karşılaşmayı locadan takip eden deneyimli teknik adam, zaman zaman oyuncularına sinirlendi. Yanal'ın sinirli ve gergin halleri kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 14:55 ABONE OL
Ersun Yanal, locada isyan etti

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertliler dün Antalyaspor deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtartı.

MAÇI LOCADA TAKİP ETTİ

Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart gören Ersun Yanal, PFDK'dan 1 maç men cezası aldığı için dün akşam Antalya'da takımının başında olamadı.

Mücadeleyi locadan takip eden Yanal'ın sık sık sinirlendiği ve oyuncularına kızdığı görüldü. Son derece düşünceli halleri objektiflere yansıyan tecrübeli hocanın, kendisi gibi 1 maç ceza alan yardımcısı Volkan Kazak'la pozisyonların kritiğini yaptığı anlar objektiflere yansıdı.

Locada bulunan Volkan Demirel de maç boyunca oyuncularla ilgili notlar tuttu. Öte yandan Ersun Yanal, takımın başında maça çıkan Recep Karatepe'ye direktiflerini telefonla aktardı.

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Ersun Yanal, locada isyan etti
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