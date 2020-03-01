La Liga'da El Clasico heyecanı | Real Madrid - Barcelona

Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında evinde Barcelona ile karşı karşıya geliyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Santiago Bernabeu'da oynanacak maçı Mateu Lahoz yönetecek. Müsabaka Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. La Liga'da geride kalan 25 haftada 55 puan toplayan Barcelona sıralamanın zirvesinde bulunuyor. 53 puanlı Real Madrid ise ikinci sırada.

İlk 11'ler

Real Madrid: Courtouis, Caravajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Arthur, De Jong, Vidal, Messi, Griezmann