Alman basını Fenerbahçe'nin Tayfun Korkut'la görüştüğünü yazdı

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Kötü gidişin sürdüğü sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal'la yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. Yanal, yarın akşam Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor'a karşı son kez Fenerbahçe'nin başında olacak.

Ersun Yanal sonrası için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yapacağı hamle bekleniyor. Yönetim, belirsizliğin bir an önce son bulması adına yoğun mesai harcıyor.

FENERBAHÇE, TAYFUN'LA GÖRÜŞÜYOR

Fenerbahçe'deki son gelişmeleri yakından takip eden basın organlarından biri de Bild. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden olan Bild, sarı-lacivertli ekibin 3 Mart Salı günü oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi kulüpteki son gelişmeleri aktarırken, yeni hoca için de ortaya bir iddia attı.

Trabzonspor mücadelesinde Fenerbahçe'nin gol ayakları olarak Kruse ve Muriç gösterilirken, İstanbul temsilcisinin Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası takımı Tayfun Korkut'a emanet edebileceği yazıldı.

Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin, eski futbolcusu Tayfun Korkut'la temas halinde olduğuna yer verildi.

Tayfun Korkut'un teknik direktörlük kariyeri Almanya'da geçti. Son olarak Stuttgart'ta çalışan 44 yaşındaki hoca, daha önce ise Hannover, Kaiserslautern ve Leverkusen'in başında görev yaptı.