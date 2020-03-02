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- maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir Gaziantep muhtemel 11’ler

’in 24. hafta kapanış mücadelesinde, geçtiğimiz hafta sonunda UEFA Avrupa Ligi’nde tarih yazan , ligin güçlü ekiplerinden FK’yı sahasında ağırlayacak. Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor’un kazandığı haftada 4. sıraya kadar gerileyen İstanbul ekibi, karşılaşmadan galibiyet ile ayrılıp tekrardan liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Başakşehir – Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili ayrıntılara ve Başakşehir Gaziantep muhtemel 11’lere haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 2.3.2020 11:14 ABONE OL
Başakşehir - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir Gaziantep muhtemel 11’ler

Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon'u destansı bir şekilde eleyen Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Geride kalan haftada şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor oynadıkları karşılaşmaları kazanarak İstanbul ekibinin önüne geçtiler. Başakşehir bugün kazandığı takdir de tekrardan liderlik koltuğuna oturacak. Peki, Başakşehir - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta? Haberimizin içerisinden Başakşehir Gaziantep muhtemel 11'leri bulabilirsiniz…

BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın CANLI TAKİBİNİ SABAH.COM.TR'DEN GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ...

UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u eleyerek son 16 turuna kalan ve ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, bu mücadeleyi de galip bitirmesi halinde haftayı 49 puanla lider kapatacak. Gaziantep FK'nin ise geride kalan 23 hafta sonunda 31 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

CRİVELLİ DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Enzo Crivelli, Gaziantep FK karşısında takımındaki yerini alabilecek. Turuncu-lacivertli ekipte Alexandru Epureanu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Epureanu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 25. haftada Göztepe'ye konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

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