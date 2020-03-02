Beşiktaşlı Ljajic'i İtalyan ekibi istiyor

Beşiktaş'ın 2018 yılında kiraladığı, geçen sezon ise bonservisini aldığı Adem Ljajic, son dönemde düşüşe geçti. Bu sezon bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan deneyimli orta saha, Sergen Yalçın'ın gözüne de giremedi.

Gelecek sezon ekonomik olarak daha uygun bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş, Sırp futbolcuyu satarak hem gelir elde etmek hem de oyuncunun maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 4 gol 7 asistlik katkı yapan Ljajic'in gönderilmesine Sergen Yalçın da onay verdi. Takvim'de yer alan habere göre, Ljajic'i Serie A ekiplerinden Cagliari'nin istediği ifade ediliyor.

Beşiktaş'tan önce Torino forması giyen ve İtalya'yı yakından tanıyan 28 yaşındaki futbolcu da bu teklife sıcak bakıyor. İki kulübün sezon bitiminde masaya oturacağı aktarıldı.