Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Süper Lig'de flaş bir ayrılık yaşandı. Son 5 maçını kazanamayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Kadıköy'de kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından Antalyaspor deplasmanında bırakılan 2 puan bardağı taşırdı.

56 yaşında teknik adam ile sarı-lacivertli yönetim karşılıklı anlaştı ve 2. Ersun Yanal dönemi sona erdi. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir."

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası gözler yeni teknik adama çevrildi. Ali Koç ve yönetimin hangi teknik adamla anlaşacağı merak konusu. İşte ihtimaller...

Yönetimin ilk etapta sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ikilisine takımı emanet etmesi gündemde. Ancak iki ismin de henüz teknik direktör lisansı olmadığı için ekipte altyapı hocalarından birinin yer alabileceği ifade ediliyor.

Yeni sezonda bambaşka bir yapılanma içinde olmayı planlayan yönetimin birkaç alternatifi bulunuyor.

EN GÜÇLÜ YERLİ ADAY EROL BULUT

Alanyaspor'a oynattığı futbolla beğeni toplayan Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başına geçebileceği ifade ediliyor. Yönetim yerli teknik adam adayları arasında ilk sıraya koyduğu genç teknik adam, "Bir hayalim var" sözleriyle sarı-lacivertli takımı işaret etmişti.

LABBADIA YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe'ye gelmesi kuvvetle muhtemel adaylardan biri de Bruno Labbadia. Sezon başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal'la yolların ayrılması ihtimaline karşı 54 yaşındaki teknik adamla görüşme sağladığı ortaya çıkmıştı. Yanal'ın ayrılığı sonrası Labbadia'nın ismi yeniden gündemde.

NIKO KOVAC BOŞTA

İsmi Fenerbahçe ile anılan bir diğer teknik adam da Niko Kovac. 48 yaşındaki teknik adam son olarak Bayern Münih'te görev yapmış ve Alman devine Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazandırmıştı. Ancak Hırvat hoca, 2019-2020 sezonundaki kötü gidişin ardından kasım ayında gönderilmişti. Yeniden futbola dönmeye hazır olduğunu belirten Kovac, Avusturya'da Servus TV'ye yaptığı açıklamada, "Değerli hissettiğim ve bir şeylerin olabileceğini düşündüğüm yere gitmeye hazırım" şeklinde konuştu.

ROGER SCHMIDT DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

2019'da Çin'in Beijing Guoan takımından ayrılan Roger Schmıdt de yeni sezonda takım çalıştırmaya hazır isimlerden. Salzburg ve Leverkusen'de taraftarları heyecanlandıran futbol anlayışıyla dikkat çeken Alman hocanın Fenerbahçe'nin başına geçebileceği konuşuluyor.

YILLARDIR BEKLENEN İSİM JORGE JESUS

Fenerbahçe taraftarlarının uzun yıllardır takımın başında görmek istediği teknik adamlardan biri olan Jorge Jesus, tekrar gündeme geldi. Brezilya ekibi Flamengo ile Libertadores Kupası'nı kazanan Jesus'a sezon sonunda teklif yapılabileceği belirtiliyor.