Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'ye Muriqi müjdesi! Rekor teklif

'ye Muriqi müjdesi! Rekor teklif

ekiplerinden , ve Tottenham sezon sonu için gözlerini ’nin golcüsü ’ye çevirdi.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 11:19 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Muriqi müjdesi! Rekor teklif

Süper Lig'de bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi İngilizlerin radarına girdi. İngiltere basınında bugün yer alan haberlerde Premier Lig ekipleri Leicester City, Newcastle United ve Tottenham'ın Kosovalı futbolcuyu takipte olduğu iddia edildi. Haberlerde bu kulüplerin Vedat'ı izlemek için gözlemci gönderdiği ve sezon sonunda transfer için 30 milyon sterlini gözden çıkarttıkları belirtildi.

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de 24 hafta itibariyle sarı-lacivertli forma altında 13 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'ye Muriqi müjdesi! Rekor teklif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN