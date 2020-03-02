İrcan Can Kahveci golünü attı, asker selamı verdi

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

49 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertlilerde takımının ikinci golünü atan İrfan Can da ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Süper Lig'de 20 maçta görev alan başarılı oyuncu, diğer gollerini ise Rizespor ve Malatyaspor ağlarına kaydetmişti. Milli futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.

24 yaşındaki oyuncu attığı golün ardından asker selamı vererek rejim güçlerinin saldırıları sonucu İdlib'de şehit olan askerleri andı.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Kahveci, "Zor bir gündü. Şehitlerimiz var, yararlılarımız var. İlk yarıda kendimizi oyuna veremedik ama ikinci yarıda toparladık." dedi. Golün ardından asker selamı vermesiyle ilgili olarak da konuşan genç oyuncu, "Mehmetçik'lerimizin arkasındayız" ifadelerini kullandı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇINDA İDLİB ŞEHİTLERİ ANILDI