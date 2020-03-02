Kayserispor - Göztepe maçında 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 23 haftada ev sahibi 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 16 puanla son sırada yer aldı.

Konuk ekip ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 34 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.

11'LER

Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Sapunaru, Diego, Kvrzic, Mensah, Djedje, Gustavo, Situm, Henrique, Mesanovic

Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan, Gassama, Berkan Emir, Soner, Andre Castro, Serdar Gürler, Halil, Napoleoni, Jerome