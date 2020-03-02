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- maçında 11'ler belli oldu!

'in 24. haftasında , evinde ile karşılaşacak. Ev sahibi takım, ligin son sırasında ve acil puana ihtiyaç duyuyor. Rakip Göztepe ise 34 puanla sekizinci sırada. Keyifli mücadeleyi sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 19:28 ABONE OL
Kayserispor - Göztepe maçında 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 23 haftada ev sahibi 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 16 puanla son sırada yer aldı.

Konuk ekip ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 34 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.

11'LER
Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Sapunaru, Diego, Kvrzic, Mensah, Djedje, Gustavo, Situm, Henrique, Mesanovic
Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan, Gassama, Berkan Emir, Soner, Andre Castro, Serdar Gürler, Halil, Napoleoni, Jerome

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Kayserispor - Göztepe maçında 11'ler belli oldu!
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