Türkiye tek yumruk

KEFENIMI GİYDİM İDLIB'E GÖNDERİN'

Denızlıspor'un ilk golünü kaydeden Mustafa Yumlu'dan maç sonrası flaş açıklamalar geldi. Mustafa, "Ben bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Gerçekten beni göndersinler. Bizi cepheye göndermezler belki ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum. Muhsin Yazıcoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz" ifadelerini kullandı.

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