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'de 26, 27 ve 28. hafta maç programları açıklandı! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi

, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 26, 27 ve 28. hafta maç programlarını açıkladı. Buna göre 26. haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray ile Beşiktaş 15 Mart Pazar günü 19.00'da karşı karşıya gelirken Trabzonspor aynı gün saat 16.00'da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İşte maç programları...

Giriş Tarihi: 2.3.2020 20:17 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 20:41 ABONE OL
Süper Lig'de 26, 27 ve 28. hafta maç programları açıklandı! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftaların programını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, ligin 26. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı kaydedildi. Öte yandan aynı haftada oynanacak olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı ise 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Program şu şekilde:

26. Hafta

13 Mart Cuma

20.00 Kasımpaşa - Göztepe
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

14 Mart Cumartesi

14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe

15 Mart Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray - Beşiktaş

16 Mart Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

27. Hafta

20 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

21 Mart Cumartesi

14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor

22 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Göztepe - Trabzonspor

28. Hafta

3 Nisan Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

4 Nisan Cumartesi

14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

5 Nisan Pazar

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe
16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş

6 Nisan Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

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Süper Lig'de 26, 27 ve 28. hafta maç programları açıklandı! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi
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