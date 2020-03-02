Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR ise Abdullah Buğra Taşkınsoy. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Andre Sousa, Twumasi, Güray, Maxim, Kayode

UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u eleyerek son 16 turuna kalan ve ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, bu mücadeleyi de galip bitirmesi halinde haftayı 49 puanla lider kapatacak.

Gaziantep FK'nin ise geride kalan 23 hafta sonunda 31 puanı bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Crivelli dönüyor

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Enzo Crivelli, Gaziantep FK karşısında takımındaki yerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte Alexandru Epureanu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Epureanu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 25. haftada Göztepe'ye konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.