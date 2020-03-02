Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı

'da ve bırakıldı

'de kötü günler geçiren 'da, Teknik Direktör ile yollarını ayıran yönetim, aldığı kararla ve 'ı da bıraktı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 2.3.2020 11:21 ABONE OL
Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan görevi devralan Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik heyet için gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrildi.

Malatyaspor'da takımın başında çıktığı 5 maçta da puan alamayan Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yönetimin yeni teknik heyet arayışlarına başladığı belirtildi.

Öte yandan Özdeş ile yolların ayrılmasından sonra sarı-kırmızılı yönetimin aldığı ortak kararla Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı. Yönetimden bu kararla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, iki futbolcunun da disiplinsiz davranışlarından dolayı bu cezayı aldıkları öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN