Yiğido gümbür gümbür

Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Stanojevic, 5 dakika içinde iki sarı kart görerek 36. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Konuk takım, golü 69. dakikada Hakan Arslan'la buldu. 74. dakikada penaltı vuruşu kaleciden dönen Mert Hakan, topu tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. Kapanışı ise 90+1'de Yatabare yaptı. Ankaragücü'nde taraftarlar teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ı istifaya davet ederken, eski hocaları İsmail Kartal'ın lehine tezahürat yaptı.



SABRETTİK, KAZANDIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından yaptığı açıklamada rakibin 10 kişi kalmasını değerlendirdiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ankaragücü 10 kişi kalınca avantaj doğdu. Oyun disiplinimizi bozmadık. Sabrettik ve pozisyonları değerlendirdik. Zor bir maçtı ama güzel şeyler yaptık ve iyi bir galibiyet aldık" dedi.



BİR GÖRÜŞ

FATİH DOĞAN



Çalımbay'ın imzası

Geçen sene olduğu gibi bu sene de transfer tahtasını açtırıp adeta yeni bir takım kuran Başkent ekibi, şaşılacak derecede yine dinamik bir takımla sahadaydı. Ancak 36'da Stanojevic'in ikinci sarıdan kırmızıyı görmesi Mustafa Reşit Akçay'ın bütün planlarını altüst etti. Michalak'ı çıkarıp Faty ile orta sahayı güçlendirmesi de eksiği kapatmaya yetmedi. Rıza Çalımbay 10 kişiyle mücadele eden ev sahibinin direncini kırmak için oyuna 62. dakikada müdahale etti. Emre Kılınç-Yasin, Fatih-Claudemir değişikleriyle gol için beklenen hamlelerini yaptı. Önce kornerden Hakan Arslan'la, sonra baskı ile gelen penaltıyı kaçırdıktan sonra tamamlayan Mert Hakan'la golleri buldu. Yerinde bir dokunuşun açık izleri vardı. Yatabare'nin uzatmalarda attığı gol ise Sivas'ta sisli, buhranlı günlerin bittiğini ve yarışının içinde olduklarını gösteren mesajın imzası gibiydi.

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