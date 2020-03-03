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beni istemiyor

Balotelli, kendisini ’a davet eden Ganalı futbolcuya, “Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor” cevabını verdi. Taraftarlar da İtalyan yıldıza çağrıyı tekrarladılar

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
Beşiktaş beni istemiyor

Beşiktaş'a devre arasında gelen Kevin-Prince Boateng'in sosyal medyada Mario Balotelli ile yaptığı sohbet Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı... Ganalı oyuncunun Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafa yorum yapanlardan biri de Mario Balotelli idi. İki futbolcu arasında başlayan sohbette Boateng, Balotelli'ye "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" çağrısında bulundu. Balotelli'nin bu davete yanıtı da ise "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor" oldu. Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak İtalyan yıldızı siyah-beyazlı renklere çağırdılar.

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Beşiktaş beni istemiyor
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