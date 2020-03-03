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yöneticisi açıkladı! Yeni hoca Denizlispor maçına...

Kulübü Başkan Vekili , yarı finalinde karşılaştıkları maçı sonrası dönemi sonrası için açıklamalarda bulundu. arayışlarının başlayacağını belirten Özsoy, Denizlispor maçı hakkında da konuştu!

Giriş Tarihi: 3.3.2020 23:51 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 00:01 ABONE OL
Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy açıkladı! Yeni hoca Denizlispor maçına...

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, 2-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından konuştu. Sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıkan Ersun Yanal'la ilgili flaş ifadeler kullanan Özsoy, yeni hoca arayışlarına da başladıklarını açıkladı.

Sözlerine, "Şehitlerimiz var, üzüntülüyüz. Nur içinde yatsınlar, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Trabzon emniyetine de teşekkür ederiz, iyi ağırlandık" diyerek başlayan sarı-lacivertli yönetici şöyle devam etti:

"KALBİMİZDE OLANLAR VAR"
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var

Semih Özsoy, "Denizlispor maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya "Burası Fenerbahçe" cevabını verdi.

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"NEYE İNANDIYSAK ONU YAPTIK"
Ersun Hoca'ya özel hayatında ve kariyerimde başarılar dileriz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Eleştirildik ama biz ezberleri bozan, neye inandıysak, onu yapan bir yönetimiz.

"ERSUN HOCA HİÇ PARA KONUŞMADI"
Ersun Hoca, Fenerbahçe'ye Antalya'da locadan veda etmemeliydi. Anlaşarak yolları ayırdık. Ersun Hoca ne gelirken, ne giderken bir kere bile para konuşmadı.

"RÖVANŞ ÖNCESİ UMUDUMUZ VAR"
Semih Özsoy maçla ilgili ise, "Ligde sonuna kadar savaşacağız. Kupada da elimizden geleni yapacağız. 2-1 ile rövanş öncesi umudumuz var" dedi.

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Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy açıkladı! Yeni hoca Denizlispor maçına...
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