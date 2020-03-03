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'de flaş gelişme! "Sezon sonuna kadar çalıştırabilirim"

'de geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından bu sezon da şampiyonluk yarışının uzağında kalınmasıyla ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken, cephesinden flaş bir talep geldi...

Giriş Tarihi: 3.3.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 16:56 ABONE OL
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sezon sonuna kadar çalıştırabilirim

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimin ilk hedefinin, takımı sezon sonuna kadar camiayı yakından tanıyan bir isme emanet etmek olduğu öğrenildi.

Çaykur Rizespor'daki görevinden istifa eden ve bir dönem sarı-lacivertli takımı çalıştırmış olan İsmail Kartal'dan flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE'YE İLETTİ
TRT Spor'un haberine göre, İsmail Kartal, sezon sonuna kadar takımı çalıştırmaya hazır olduğunu Fenerbahçe tarafına iletti.

DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA
Değerlendirme aşamasında olan Başkan Ali Koç ve yönetimi, konuyla ilgili henüz kararını vermedi.

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun da içinde bulunacağı bir ekip fikrini de alternatifleri arasında tutuyor.

GELECEK SEZONKİ HEDEF LABBADIA
Geride kalan haftaları camianın tanıdığı bir isimle bitirmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezonki hedefinin Bruno Labbadia olduğu öğrenildi.

Öyle ki, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu sene başında Ersun Yanal'ın olası bir istifa etmesi durumunda Labbadia'yla görüşme sağladığı ortaya çıktı.


Boşta olan teknik adamlardan Tayfun Korkut'a ise Fenerbahçe kanadından giden resmi bir teklif olmadığı ifade edildi.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! "Sezon sonuna kadar çalıştırabilirim"
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