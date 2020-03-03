Gerçek kral Falcao

Galatasaray'a yılın transferi olarak gelen ancak aşil tendonu ve sağ uyluk adalesindeki sakatlıklar nedeniyle 9 hafta takımını yalnız bırakan Radamel Falcao son haftalardaki performansı ile takımını da sırtladı. Ligde 12 maçta süre alan ve 763 dakika sahada kalan Falcao, 8 kez ağları sarstı ve 95 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı. Kolombiyalı yıldız, Süper Lig'in dakika başına en çok gol atan oyuncusu konumunda. Şu an krallıkta 23 golle zirvede olan Trabzonsporlu Sörloth 108 dakikada bir fileleri havalandırdı. Alanyaspor'un forveti Cisse 116, Fenerbahçeli Vedat Muriqi ise 153 dakikada 1 gol ortalamasına sahip.







İlk 11'de forma giydiği Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, attığı kritik gollerle sarı-kırmızılı ekibin 8 haftalık galibiyet serisi yakalamasında önemli rol oynadı. Falcao'nun ileri uca geçmesiyle Feghouli ve Onyekuru'nun performansı da üst seviyeye çıktı.

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