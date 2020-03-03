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Herkes gitti, kaldı

Tecrübeli çalıştırıcı, 3 sezonda 2 zafer yaşayıp başarıdan başarıya koşarken, rakipleri ise 10 teknik adam değiştirdi

Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
Herkes gitti, Fatih Terim kaldı
22 Aralık 2017'de G.Saray'a geri dönen Fatih Terim, takımın başında 26 ayı geride bıraktı. Bu periyoda iki şampiyonluk, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa sığdıran Terim, meslektaşlarını da bir bir gönderdi ve listeye F.Bahçe'den Ersun Yanal eklendi. Ligde son 3 sezonda Terim&G.Saray dışında teknik direktör değişikliği yapmayan takım kalmadı. Terim görevdeyken Fenerbahçe 4 (Aykut Kocaman, Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal), Beşiktaş 3 (Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın) ve Trabzonspor 3 (Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir) farklı teknik adamla çalıştı.

ASLAN'DAN BAŞVURU! SİVAS MAÇI 16.00'DA OYNANSIN
Galatasaray yönetimi, DG Sivasspor deplasmanında Pazar günü 19.00'da başlayacak maçın saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu. Pazar günü en düşük 2 derece olması beklenen hava durumunun futbolu engellememesi adına maçın 16.00'da oynanması için başvuru yapan sarı-kırmızılılar gelecek kararı bekliyor.

4 MİLYON TL DOPİNG!
Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini Galatasaray yönetimi, 4 milyon TL primle ödüllendirme kararı almıştı. Deplasmanda oynanacak kritik Sivas maçı öncesi de bu prim dağıtılarak takıma ekstra motivasyon sağlanacak.

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Herkes gitti, Fatih Terim kaldı
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