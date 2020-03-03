Herkes gitti, Fatih Terim kaldı

22 Aralık 2017'de G.Saray'a geri dönen Fatih Terim, takımın başında 26 ayı geride bıraktı. Bu periyoda iki şampiyonluk, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa sığdıran Terim, meslektaşlarını da bir bir gönderdi ve listeye F.Bahçe'den Ersun Yanal eklendi. Ligde son 3 sezonda Terim&G.Saray dışında teknik direktör değişikliği yapmayan takım kalmadı. Terim görevdeyken Fenerbahçe 4Beşiktaş 3ve Trabzonspor 3farklı teknik adamla çalıştı.Galatasaray yönetimi, DG Sivasspor deplasmanında Pazar günü 19.00'da başlayacak maçın saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu. Pazar günü en düşük 2 derece olması beklenen hava durumunun futbolu engellememesi adınaKadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini Galatasaray yönetimi, 4 milyon TL primle ödüllendirme kararı almıştı. Deplasmanda oynanacak kritik Sivas maçı öncesi de bu prim dağıtılarak takıma ekstra motivasyon sağlanacak.

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