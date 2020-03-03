Kendimizi aştık!

Avrupa'nın 30 büyük ligi içerisinde 21 sayısıyla en fazla teknik direktör değiştiren ülke durumunda bulunan Türkiye, aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda sezon boyu ulaşamadığı değişiklik sayısına 24 haftada ulaştı. Son olarak Ersun Yanal Fenerbahçe'den, Kemal Özdeş Yeni Malatyaspor'dan ve İsmail Kartal da Rizespor'dan ayrıldı. Böylece teknik adam değişikliklerinin sayısı bitime daha 10 hafta olmasına rağmen 21'e ulaştı. Türkiye son yıllarının rekorunu kırarken, 2017-2018 sezonunda 18, 2018-2019 sezonunun tamamında ise 19 teknik direktör değişikliği yaşanan ligde bu sezon her 9 günde bir antrenör değişimi yaşandı. Aynı zamanda Türkiye, Avrupa'nın en fazla teknik direktör değiştiren ülkesi durumuna geldi.



AVRUPA'DA BİZİM GİBİSİ YOK

UEFA ülkeleri incelendiğinde Türkiye, Avrupa'nın 30 büyük liginde zirveye yerleşti. Süper Lig'i, Bosna Hersek birinci ligi 15 değişiklikle takip etti. Yunanistan ve Romanya'da bu sayı 14 oldu. Avrupa'da bir sezonda teknik direktör değişikliği ortalaması şu ana kadar 8.2 olurken, Türkiye Süper Lig'i 20 değişiklik barajını aşan ilk ülke oldu. Öte yandan Süper Lig'de sezona başlayıp hâlâ görevinin başında olan sadece 5 teknik direktör kaldı: Okan Buruk, Fatih Terim, Rıza Çalımbay, Erol Bulut, Sumudica.





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