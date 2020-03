CRIVELLI

Süper Lig'in 24. haftasında dün akşam oynanan mücadelede evinde Gaziantep FK'yı 3-1 ile geçerek Medipol Başakşehir, maç eksiğiyle Trabzonspor'a kaptırdığı liderlik koltuğunu da geri aldı. Son üç sezonda olduğu gibi yine şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde adını Son 16'ya yazdıran turuncu-lacivertliler, oturmuş kadro yapısı ve oyun tarzıyla da rakiplerinin adeta bir adım önünde yer alıyor. Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan ve her geçen hafta ivmesi yükselen bir takıma bürünen Başakşehir, evinde de tam 12 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Buruk'un takımı, Fatih Terim Stadyumu'ndaki son yenilgisini ligin ikinci haftasında Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla aldı.Medipol Başakşehir, ligde geride kalan 24 haftada rakip ağları tam 46 kez havalandırdı. Turuncu-lacivertli ekip, kalesinde ise 24 gol gördü. Bu sayıları göz önüne aldığımızda Başakşehir, Süper Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana en fazla skor ürettiği dönemini yaşıyor. Söz konusu sezonun 24 haftalık bölümünde 32 gol atan turuncu-lacivertliler, 17 gole de engel olamamıştı.İstanbul ekibi, 2015-2016 sezonunda ise bu periyotta 36 gollük bir performans göstermiş ancak 26 tane de gol yemişti. Her sene takım olarak gelişen ve ileriye dönük olumlu izlenimler veren Başakşehir, bir sonraki sezon rakip filelere attığı 43 gole karşılık yediği 17 golle ligin kalesinde en az gol gören ekibi konumunda bulunuyordu.Abdullah Avcı yönetiminde olan turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunun 24 haftalık bölümünde bulduğu 44 golle tarihinin en fazla gol attığı sürecini yaşamıştı.Geçtiğimiz sezonun aynı haftasını lider tamamlayan İstanbul temsilcisini attığı gol sayısı 38, yediği gol sayısı 11'di.Takımın başına Okan Buruk'un gelmesinin ardından daha fazla hücuma dönük bir oyun anlayışı sergileyen turuncu-lacivertli ekip, bunun meyvelerini de hem ligde hem Avrupa'da aldı. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, son maçta zorlu Borussia Mönchengladbach deplasmanından 2-1 galip ayrılarak tarihinde ilk kez bir üst tura yükselmişti. Son 32'de Sporting Lizbon ile eşleşen M.Başakşehir, Portekiz'deki ilk maçta 3-1 mağlup olmasına rağmen evinde adeta rakibine göz açtırmadı ve müsabakayı 4-1 kazanarak Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına kalmayı başardı.Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'in 24. haftasını lider bitiren turuncu-lacivertliler, bulduğu 46 golle de 2014-2015 sezonundan bu yana skor üretmede zirve yaptığı döneminin içinde yer alıyor.Başakşehir'in ligde attığı 46 golün 9'u Enzo Crivelli'den geldi. Fransız oyuncuyu 8'er golle Visca ve Demba Ba takip etti. 4 golü bulunan Danijel Aleksic'in ardından 3'er golle Soner Aydoğdu, Skrtel, İrfan Can ve Gulbrandsen geliyor. Clichy'nin 2, Elia, Mahmut ve Ponck'un da 1 golü bulunuyor.