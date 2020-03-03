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'dan futbolcularına ilginç teklif!

'nın ve 'in efsane futbolcusu , başkanı olduğu takımının futbolcularına ilginç bir ödül teklifinde bulundu. El Fenomeno, 29 puanla küme düşme hattının 7 puan önünde bulunan Real Valladolid futbolcularına, ligde kalınması durumunda tatil hediye edeceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 3.3.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 19:33 ABONE OL
Ronaldo'dan Real Vallodolid futbolcularına ilginç teklif!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Vallodolid'in sahibi olan eski efsane futbolcu Ronaldo, futbolcularına ligde kalması halinde ilginç bir ödül vereceğini açıkladı.

Ronaldo, diğer başkanların aksine futbolculara prim dağıtmak yerine; Espanyol maçı öncesi takıma tatil ve uçak biletleri sundu. Öte yandan, Brezilyalı efsanenin takımın matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemesi halinde Formantera'da bir tatil vereceği de belirtildi.

KENDİSİ DE FORMANTERA'YI TERCİH EDİYOR!
Ronaldo, kendi tatillerinde de sık sık Formantera'yı tercih ediyor. Brezilyalı futbol adamı, son olarak geçtiğimiz yaz İspanya'nın Formentera Adası'nda yatında tatilini geçirmişti. Valladolid, şu anda La Liga'da 29 puanla 15. sırada bulunuyor.

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Ronaldo'dan Real Vallodolid futbolcularına ilginç teklif!
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