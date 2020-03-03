Şampiyonluk oranları açıkladı! Trabzonspor ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Trabzonspor sahasında Ç.Rizespor'u 5-2, Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 ve Galatasaray sahasında Gençlerbirliği karşısında 3-0 kazandı ve zirve iddiasını sürdürdü. Deplasmanda kazanan Sivasspor ile birlikte dört takım diğer ekiplerden biraz olsun koptu. İddaa risk yönetimi, şampiyonluk yolunda en düşük oranları Galatasaray ve Trabzonspor için açtı. İşte oranlar...

GALATASARAY'A TRANSFER PİYANGOSU!

GEÇEN HAFTAKİ ORANLARI...

▪️ Trabzonspor: 3.00

▪️ Galatasaray: 3.25

▪️ Başakşehir 3.75

▪️ Sivasspor 7.50

▪️ Fenerbahçe: 10.00

▪️ Beşiktaş: 25.00

SÜPER LİG'DE 'ŞAMPİYONLUK' ORANLARI (YENİ)

▪️ Trabzonspor: 3.00

▪️ Galatasaray: 3.00

▪️ Başakşehir 3.75

▪️ Sivasspor 7.50

▪️ Beşiktaş: 18.00

▪️ Fenerbahçe: 18.00

TRABZONSPORLU YILDIZA PREMİER LİG'DEN 3 TALİP!