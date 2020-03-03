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Şampiyonluk oranları açıkladı! ve ...

'de uzun süre 7 takım şampiyonluk yarışı verdi ancak haftalar ilerledikçe üst sıralarda kopmalar başladı. Alanyaspor, ve şampiyonluk yarışının uzağında kalırken, 2. yarıya nispeten kötü başlayan ise ilk yarıda aldığı puanlarla hala şampiyonluk yarışında. Şampiyonluk için en güçlü ve formda adaylar ise Medipol , ve . İddia Ris Yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını açıkladı. Trazonspor ve Galatasaray'ın oranları dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.3.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 18:58 ABONE OL
Şampiyonluk oranları açıkladı! Trabzonspor ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Trabzonspor sahasında Ç.Rizespor'u 5-2, Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 ve Galatasaray sahasında Gençlerbirliği karşısında 3-0 kazandı ve zirve iddiasını sürdürdü. Deplasmanda kazanan Sivasspor ile birlikte dört takım diğer ekiplerden biraz olsun koptu. İddaa risk yönetimi, şampiyonluk yolunda en düşük oranları Galatasaray ve Trabzonspor için açtı. İşte oranlar...

GALATASARAY'A TRANSFER PİYANGOSU!

GEÇEN HAFTAKİ ORANLARI...

▪️ Trabzonspor: 3.00

▪️ Galatasaray: 3.25

▪️ Başakşehir 3.75

▪️ Sivasspor 7.50

▪️ Fenerbahçe: 10.00

▪️ Beşiktaş: 25.00

SÜPER LİG'DE 'ŞAMPİYONLUK' ORANLARI (YENİ)
▪️ Trabzonspor: 3.00

▪️ Galatasaray: 3.00

▪️ Başakşehir 3.75

▪️ Sivasspor 7.50

▪️ Beşiktaş: 18.00

▪️ Fenerbahçe: 18.00

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Şampiyonluk oranları açıkladı! Trabzonspor ve Galatasaray...
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