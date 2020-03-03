Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe (ÖZET İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor, Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve final yolunda avantaj yakaladı. Sarı lacivertlilerin tek golü Vedat Muriqi'den geldi. Rövanş maçı 21 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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Maçtan dakikalar

İlk yarı

4. dakikada Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sosa'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı hemen dışından gelişine vuruşunda kaleci Altay Bayındır, güçlükle topu kornere çeldi.

10. dakikada Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.

FENERBAHÇE'DE SİMON FALETTE SAKATLANDI

20. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

27. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından yerden tuşunda, savunmaya çarpan topu kaleci Erce Kardeşler yatarak kontrol etti.

39. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.

TRABZONSPOR'DA NDİAYE SAKATLANDI

45+2. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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İkinci yarı

46. dakikada Alexander Sörloth savunmanın hatasından faydalanarak takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

TRABZONSPOR 1-0 FENERBAHÇE

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66. dakikada Filip Novak farkı 2'ye çıkaran golü attı.

TRABZONSPOR 2-0 FENERBAHÇE

82. dakikada Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile farkı 1'e indirdi.

TRABZONSPOR 2-1 FENERBAHÇE

87. dakikada Muric'in pasında savunmanın arkasında uygun durumda Ferdi Kadıoğlu, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye (Dk. 39 Guilherme), Ekuban (Dk. 74 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme (Dk. 89 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Falette (Dk. 10 Tolgay Arslan), Deniz Türüç, Ozan Tufan, Gustavo, Mehmet Ekici, Kruse (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Tolga Ciğerci (Dk. 72 Zajc), Muric

Goller: Dk. 46 Sörloth, Dk. 66 Novak (Trabzonspor), Dk. 82 Muric (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 48 Tolga Ciğerci, Dk. 61 Tolgay Arslan, Dk. 85 Gustavo (Fenerbahçe) Dk. 63 Sosa, Dk. 90 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

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