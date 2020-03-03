Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe (ÖZET İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor, Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve final yolunda avantaj yakaladı. Sarı lacivertlilerin tek golü Vedat Muriqi'den geldi. Rövanş maçı 21 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.UĞURCAN ÇAKIR: ŞEHİT HABERLERİNİ ÖĞRENDİĞİMDE UYUMAYA UTANDIM
Maçtan dakikalar
İlk yarı
4. dakikada Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sosa'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı hemen dışından gelişine vuruşunda kaleci Altay Bayındır, güçlükle topu kornere çeldi.
10. dakikada Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.FENERBAHÇE'DE SİMON FALETTE SAKATLANDI
20. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
27. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından yerden tuşunda, savunmaya çarpan topu kaleci Erce Kardeşler yatarak kontrol etti.
39. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.TRABZONSPOR'DA NDİAYE SAKATLANDI
45+2. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.ERSUN YANAL AYRILIK SONRASI İLK KEZ KONUŞTU HÜSEYİN ÇİMŞİR: İNANCIMIZ ÜST DÜZEYDE
İkinci yarı
46. dakikada Alexander Sörloth savunmanın hatasından faydalanarak takımını 1-0 öne geçiren golü attı.TRABZONSPOR 1-0 FENERBAHÇE İŞTE TRABZONSPOR'UN SAYILMAYAN GOLÜ | İZLEYİN
66. dakikada Filip Novak farkı 2'ye çıkaran golü attı.TRABZONSPOR 2-0 FENERBAHÇE
82. dakikada Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile farkı 1'e indirdi.TRABZONSPOR 2-1 FENERBAHÇE
87. dakikada Muric'in pasında savunmanın arkasında uygun durumda Ferdi Kadıoğlu, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye (Dk. 39 Guilherme), Ekuban (Dk. 74 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme (Dk. 89 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Falette (Dk. 10 Tolgay Arslan), Deniz Türüç, Ozan Tufan, Gustavo, Mehmet Ekici, Kruse (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Tolga Ciğerci (Dk. 72 Zajc), Muric
Goller: Dk. 46 Sörloth, Dk. 66 Novak (Trabzonspor), Dk. 82 Muric (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 48 Tolga Ciğerci, Dk. 61 Tolgay Arslan, Dk. 85 Gustavo (Fenerbahçe) Dk. 63 Sosa, Dk. 90 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)