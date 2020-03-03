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Trabzonsporlu yıldıza 'den 3 talip!

'a sezon başında 'nin ekiplerinden 'tan satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 24 haftası geride kalan 'de şu ana kadar 19 kez fileleri sarsan Sörloth, rekorları da bir bir altüst ediyor. Sörloth için 'in devrede olduğu bilinirken, Premier Lig'den de 3 takımın talip olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 3.3.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 14:49 ABONE OL
Trabzonsporlu yıldıza Premier Lig'den 3 talip!

Sezon başında Crystal Palace'dan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile Trabzonspor'a transfer olan Sörloth, bordo mavili kulüpte attığı gollerle Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Sörloth'u izlemeye alan kulüplerin başında İspanyol devi Real Madrid geliyor.

Fransiz teknik direktörün dikkatini çekmeyi başaran Norveçli golcü için özel olarak scoutlarını gönderen ve Trabzonspor'un maçlarında adeta kamp yapan Madrid, sezon sonunda hem Crystal Palace, hem de Trabzonspor ile iletişime geçmeye hazırlanıyor.

PREMIER LİG'DEN 3 TALİP

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Sörloth'a sadece Real Madrid talip değil. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Aston Villa ve Sheffield United da, oyuncunun gelişimini takip ederken, transfer gelişmeleriyle yakından ilgileniyor.

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Trabzonsporlu yıldıza Premier Lig'den 3 talip!
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