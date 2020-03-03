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ile Abdülkadir Ömür'den 'a ziyaret | - derbisi öncesi o ayrıntı

Yarı Final ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Kritik derbi öncesi dikkat çeken ayrıntıların biri de Trabzonspor'un iki yıldızının 'ın yanına gelmesi oldu... İki genç oyuncu Fenerbahçe'deki çıkan Yanal'ın yanına gelip bir süre sohbet etti ve o anlar objektiflerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 3.3.2020 22:36 ABONE OL
Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür'den Ersun Yanal'a ziyaret | Trabzonspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası derbisi öncesi o ayrıntı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kritik derbi öncesi dikkat çeken ayrıntıların biri de Trabzonspor'un iki yıldızının Ersun Yanal'ın yanına gelmesi oldu... İki genç oyuncu Fenerbahçe'deki son maçına çıkan Yanal'ın yanına gelip bir süre sohbet etti ve o anlar objektiflerden kaçmadı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu. Karşılaşma öncesi gözler, takımının başında son kez maça çıkan Ersun Yanal'ın üzerindeydi... Düşünceli ve morali bozuk görünen tecrübeli teknik adam A Spor'a özel yaptığı açıklamada, "Yönetimin ricası ile bu maça çıkma kararı aldım" demişti.

UĞURCAN VE ABDÜLKADİR'DEN YANAL'A ZİYARET
Maç öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yeşil sahaya ayak basan tecrübeli teknik adamın yanına Trabzonsporlu oyunculardan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür geldi. Yanal ile bir süre sohbet eden iki yıldız oyuncu daha sonra takım arkadaşlarının yanına döndü.

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Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür'den Ersun Yanal'a ziyaret | Trabzonspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası derbisi öncesi o ayrıntı
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