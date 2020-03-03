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- maçının ilk 11'leri belli oldu! 3 yıldız kadroda yok...

yarı finalinin merakla beklenen maçında , 'yi konuk ediyor. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçın 7'sini kazanan Trabzonspor karşılaşmaya formda gelirken Fenerbahçe ise son 5 lig maçında galibiyet yüzü göremedi ve 3 yıldızından yoksun. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı izleyebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 3.3.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 19:39 ABONE OL
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu! 3 yıldız kadroda yok...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. VAR hakemi Fırat Aydınus, AVAR ise Bahattin Duran.

Müsabaka sabahspor.com ve atv'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Mehmet, Kruse, Muriqi

Fenerbahçe otobüsünde Ersun Yanal'dan dikkat çeken görüntü

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım aşırı yüklenme, Serdar Aziz ağrıları ve Nabil Dirar kasığındaki ağrı sebebiyle maç kadrosunda yer almadılar.

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu! 3 yıldız kadroda yok...
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