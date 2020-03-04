A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maç programı açıklandı

Milli Takım, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak. Milliler grubu 17 Kasım'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.

Orta Avrupa Saati'ne göre açıklanan UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maç programı şöyle;



3 EYLÜL

20.45 Türkiye - Macaristan



6 EYLÜL

20.45 Sırbistan - Türkiye



9 EKİM

20.45 Rusya - Türkiye



12 EKİM

20.45 Türkiye - Sırbistan



14 KASIM

18.00 Türkiye - Rusya



17 KASIM

20.45 Macaristan - Türkiye

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