Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maç programı açıklandı

A 'nın maç programı açıklandı

A 'nın 2020-2021 fikstürü açıklandı. B Ligi 3. Grup'ta , ve ile eşleşen Ay-Yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar, 3 Eylül 2020'de başlayıp, 2020'de sona erecek.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 11:55 ABONE OL
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maç programı açıklandı

Milli Takım, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak. Milliler grubu 17 Kasım'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.
Orta Avrupa Saati'ne göre açıklanan UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maç programı şöyle;

3 EYLÜL
20.45 Türkiye - Macaristan

6 EYLÜL
20.45 Sırbistan - Türkiye

9 EKİM
20.45 Rusya - Türkiye

12 EKİM
20.45 Türkiye - Sırbistan

14 KASIM
18.00 Türkiye - Rusya

17 KASIM
20.45 Macaristan - Türkiye

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maç programı açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN