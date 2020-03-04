Alanyaspor Antalyaspor karşısında 10 kişiyle kazandı! Antalyaspor 0-1 Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Antalyaspor ile Alanyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşılaştı. Konuk ekip, uzatma dakikalarında Junior Fernandes'in ayağından bulduğu golle maçı kazandı ve rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Öte yandan Alanyasporlu futbolcu Welinton 64. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Mücadelenin rövanşı, 22 Nisan'da Alanyaspor'un sahasında oynanacak.



Eşleşmede tur atlayan takım, Trabzonspor – Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.



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ANTALYASPOR 0-1 ALANYASPOR

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

7 MAÇTA 3 GALİBİYET

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk eşleşmesine Niğde Anadolu karşısında çıktı. Rakibin penaltı atışlarıyla eleyen Antalyaspor, bir üst turda Eyüpspor'un rakibi oldu. Eyüpspor'u ilk maçta deplasmanda 3-0'lık net skorla geçen Antalyaspor, evinde ise 2-2 berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Bir üst turda Süper Lig ekibi Göztepe ile karşılaşan Akdeniz ekibi ilk maçı sahasında 4-3 kazandı ve İzmir deplasmanında da 2-2- beraberlik ederek çeyrek finalde Sivasspor'un rakibi oldu. İki maçın da berabere bittiği eşleşmede Antalyaspor, deplasman golü kuralı ile adını yarı finale yazdırdı.



GALATASARAY'I ELEDİ

Alanyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk eşleşmesinde İnegölspor'u saf dışı bıraktı. Daha sonra Adanaspor ile eşleşen Alanya ekibi, rakibini 5-1 ve 7-1'lik skorlarla geçti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yenilgisini Kasımpaşa'dan 3-2'lik skorla alan Alanyaspor, eşleşmenin ilk maçındaki 3-1'lik galibiyeti sayesinde adını üst tura yazdırdı. Alanyaspor çeyrek finalde ise Galatasaray'ı eledi. İlk maçı sahasında 2-0 kazanan turuncu-yeşilli ekip, rövanş maçında 3-1 kaybetmesine rağmen turlayan taraf oldu.



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