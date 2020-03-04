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'tan flaş kararı! Everton...

ekiplerinden 'ın devre arasında Everton'dan sezon sonuna kadar kiraladığı ancak dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapayan , Crystal Palace tarafından sözleşmesinin feshedilmesi üzerine Everton'a geri döndü. Milli oyuncu sakatlığı sebebiyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) görev alamayacak.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 20:07 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 20:13 ABONE OL
Crystal Palace'tan flaş Cenk Tosun kararı! Everton...

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, 10 Ocak 2020 tarihinde milli oyuncu Cenk Tosun'u Everton'dan sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gol atan, takip eden 4 maçta ise gol atmayı başaramayan Cenk Tosun antrenman sırasında dizinden sakatlandı.

Bu sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalacak olan oyuncunun sözleşmesi Crystal Palace tarafından feshedildi ve 28 yaşındaki oyuncu Everton'a geri döndü.

Milli oyuncu sakatlığı sebebiyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da kaçıracak.

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Crystal Palace'tan flaş Cenk Tosun kararı! Everton...
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