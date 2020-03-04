Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! İdmanda...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasıyla yeni teknik adam arayışları sürerken akşam yapılacak idmanda takımın başında kimin olacağı da belli oldu... Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de bugün yapılacak idmanda takımın başında yer alacak. Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasıyla yeni teknik adam arayışları sürerken akşam yapılacak idmanda takımın başında kimin olacağı da belli oldu... Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de bugün yapılacak idmanda takımın başında yer alacak. FENERBAHÇE'DEN TERS KÖŞE! ROGER SCHMİDT YA DA LUCESCU DERKEN... FENERBAHÇE'DEN AYRILAN ERSUN YANAL'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU! MİLLİ TAKIM...