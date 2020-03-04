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'de gelişmesi! İdmanda...

'de ile yolların ayrılmasıyla yeni teknik adam arayışları sürerken akşam kimin olacağı da belli oldu... , Fenerbahçe'de bugün yapılacak idmanda takımın başında yer alacak.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 17:12 ABONE OL
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! İdmanda...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasıyla yeni teknik adam arayışları sürerken akşam yapılacak idmanda takımın başında kimin olacağı da belli oldu... Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de bugün yapılacak idmanda takımın başında yer alacak. FENERBAHÇE'DEN TERS KÖŞE! ROGER SCHMİDT YA DA LUCESCU DERKEN... FENERBAHÇE'DEN AYRILAN ERSUN YANAL'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU! MİLLİ TAKIM...

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! İdmanda...
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